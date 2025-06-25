ترامب: الصراع بين إسرائيل وإيران قد ينشب مجددا وربما قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الصراع بين إسرائيل وإيران قد ينشب مجددا وربما قريبا.

وأضاف ترامب، في تصريحات له على هامش قمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي: "إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي"، بحسب ما نقلته قناة المملكة الأردنية.

وتابع ترامب: "لقد تعاملت مع كلتيهما، وكلتاهما مُجهدة ومنهكة... وهل يمكن أن يتجدد؟ أعتقد أنه ممكن يوما ما. ربما يبدأ قريبا".

وأوضح ترامب أنه "سنتحدث إلى إيران الأسبوع المقبل وقد نوقع اتفاقا وسنطلب التخلي عن البرنامج النووي"، مضيفا: "لن أتوقف عن حملة الضغط على إيران".