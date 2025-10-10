منتخب الطائرة جلوس يصل أمريكا للمشاركة في كأس العالم

وصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية إلى مدينة إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها المدينة خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأكد عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، أنه تواصل هاتفيًا مع بعثة المنتخب للاطمئنان على سلامة الجميع عقب رحلة الطيران الطويلة، مشيرًا إلى أن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة، وأنهم على أتم الاستعداد للمنافسة على اللقب.

ووجّه عماد رمضان الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم للفريق ومتابعته المستمرة لاستعدادات المنتخب للبطولة، وحرصه على الاطمئنان على وصول البعثة إلى أمريكا بسلام.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المنتخب سيخوض تدريبه الأول اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يلتقي نظيره الهندي في أولى مبارياته بكأس العالم بعد غدٍ الأحد، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الولايات المتحدة الأمريكية، كازاخستان، فرنسا، إيطاليا، تايلاند، كندا، وبولندا.

ويرأس بعثة المنتخب في أمريكا سامح سالم، نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، وتضم البعثة 12 لاعبًا هم:

هشام صلاح (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، مطاوع أبو الخير، حمادة حسن، وأحمد زكري.

ويقود الجهاز الفني وجيه حمدي مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد بشير مدربًا عامًا، ومحمد سعد مدربًا، وأمين عبد المنعم مديرًا إداريًا.