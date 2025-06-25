ترامب: قد نوقع اتفاقا مع إيران وسنطلب التخلي عن البرنامج النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن واشنطن قد توقع اتفاقا مع طهران، مشيرا إلى أن الضربة الأمريكية على إيران كانت مباغتة، وأن طهران لم تستطع نقل المواد النووية من منشآتها.

وأضاف ترامب، مؤتمر صحفي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي: "سنجري محادثات مع إيران الأسبوع المقبل وقد نوقع اتفاقا وسنطلب التخلي عن البرنامج النووي"، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

كما جدد في كلمته التأكيد على "محو المنشآت النووية الإيرانية بالكامل جراء الضربة الأمريكية"، مضيفاً: "الطيارون الأمريكيون هم الأمهر في العالم ويجب عدم التشكيك بقدراتهم".

وتابع: "إيران اعترفت بالضرر الكبير بالمنشآت النووية جراء ضربة أمريكا"، مشيرا إلى أن إسرائيل أيضاً أعلنت رسميا تدمير المنشأة النووية في فوردو جراء الضربة الأمريكية.

وقال إن منشأة فوردو احترقت بالكامل جراء الضربة الأمريكية، مضيفاً: "حصلنا على المعلومات الكاملة بشأن تدمير البرنامج النووي الإيراني".