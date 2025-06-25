هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية: الضربات الأمريكية جعلت منشأة فوردو غير صالحة للعمل

خلُصت هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية في بيان جديد صدر اليوم الأربعاء، أن الضربة الأمريكية على منشأة «فوردو» النووية الإيرانية، دمرت البنية التحتية الحيوية للموقع وجعلت منشأة التخصيب غير صالحة للعمل.

وقالت الهيئة في بيان وزعه البيت الأبيض، ونقلته شبكة «CNN»: «أدت الضربة الأمريكية المدمرة على فوردو إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للموقع، وجعل منشأة التخصيب غير صالحة للعمل».

وأضافت: «نعتقد أن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب الضربات الإسرائيلية على مواقع أخرى من البرنامج النووي العسكري الإيراني، قد أعاقت قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية لسنوات عديدة. ويمكن أن يستمر هذا الإنجاز إلى أجل غير مسمى إذا لم تتمكن إيران من الوصول إلى المواد النووية».

وجاء البيان بعد أن ذكرت شبكة CNN الثلاثاء، أن تقييمًا مبكرًا من وكالة استخبارات الدفاع، الذراع الاستخباراتية للبنتاجون، وجد أن الضربات الأمريكية في إيران لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي للبلاد، وربما أعاقت تشغيله لعدة أشهر فقط، وفقًا لأشخاص مطلعين على التقييم.

وذكرت شبكةCNN أن المسئولين الإسرائيليين يعتقدون أن العمل العسكري الأمريكي والإسرائيلي المشترك على مواقع نووية متعددة أخّر البرنامج النووي الإيراني لمدة عامين، وافترضوا أن الإيرانيين قادرون على إعادة بنائه دون عوائق، وهو ما لن تسمح به إسرائيل.

لكن إسرائيل صرحت أيضًا علنًا قبل العملية العسكرية الأمريكية بأن البرنامج النووي الإيراني تأخر لمدة عامين.



