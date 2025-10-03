الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي رفقة قائمته الكاملة

وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، صباح اليوم الجمعة، برفقة جميع أعضاء قائمته الانتخابية، لتقديم أوراق ترشحهم في انتخابات مجلس الإدارة المقررة يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وضمّت قائمة الخطيب كلًا من:

ياسين منصور (نائب الرئيس)، خالد مرتجي (أمين الصندوق)

وعلى مقاعد العضوية فوق السن:

طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الجارحي، سيد عبد الحفيظ، أحمد حسام عوض، حازم هلال

أما تحت السن، فترشّح كل من:

إبراهيم العامري، رويدا هشام

ويُغلق باب الترشح للانتخابات في الخامسة من مساء اليوم، بعدما فُتح يوم السبت 26 سبتمبر الماضي واستمر لمدة سبعة أيام، حيث لم يتقدّم حتى الآن أي مرشح لمنافسة الخطيب على مقعد الرئاسة.

وخلال فترة فتح باب الترشح، تقدّم أربعة مرشحين بأوراقهم على مقاعد العضوية فوق السن، هم: منار سعيد، حسن طنطاوي، أحمد شريف، وأحمد مجدي الحيوان.

ويشغل الخطيب رئاسة الأهلي منذ عام 2017، بعدما تدرج في المناصب الإدارية عقب اعتزاله كرة القدم، بدايةً من عضوية المجلس، مرورًا بأمانة الصندوق ثم منصب نائب الرئيس، وصولًا إلى منصبه الحالي.

وخلال ولايته، حقق فريق الكرة بالأهلي 22 بطولة، جاءت كالتالي: 6 ألقاب دوري، 3 كؤوس مصر، 6 كؤوس سوبر محلية، 4 دوري أبطال إفريقيا، لقبان للسوبر الإفريقي، وبطولة كأس القارات الثلاث.

بهذه الإنجازات، يواصل الخطيب كتابة فصل جديد في تاريخ الأهلي، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة.