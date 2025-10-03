الدوق الأكبر في لوكسمبورج يتنازل عن العرش لابنه

تنازل الدوق الأكبر في لوكسمبورج هنري عن العرش لنجله جيوم.

وكان هنري - 70 عاما، قد خدم الدوقية الصغيرة في قلب أوروبا لمدة 25 عاما في دور رمزي إلى حد كبير.

وسيتم تتويج جيوم - 43 عاما، في حفل في وقت لاحق، اليوم الجمعة، ثم يحيي الجمهور فوق شرفة قصر الدوق الكبير مع العائلة المالكة إلى جانبه.

وسيكون جيوم سابع دوق أعظم في لوكسمبورج منذ عام 1890، عندما تأسست الملكية الحديثة.

ومن المتوقع أن يحضر مراسم التنصيب أفراد من العائلة المالكة من هولندا وبلجيكا. وفي وقت لاحق اليوم الجمعة سيقيم الدوق الأكبر الجديد حفلا مسائيا للضيوف، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينامير.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، سيقوم جيوم بجولة تقليدية في البلاد والتي ستختتم بقداس بعد غد الأحد مع رئيس الأساقفة جان كلود هوليريش في كاتدرائية نوتردام الكاثوليكية في لوكسمبورج.

يشار إلى أن هذه الدولة الصغيرة انفصلت عما يعرف الآن بفرنسا وبلجيكا وألمانيا في القرنين الـ17 والـ19، وهي دولة ديمقراطية برلمانية، يرأسها الدوق الأكبر على غرار الملك تشارلز في المملكة المتحدة أو الملك فيليب في بلجيكا.