حكومة نتنياهو تنتظر رد حماس على مقترح ترامب: ليس لدينا تقييم حتى الآن

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الحكومة "تنتظر حاليا رد حماس الرسمي على المقترح" بشأن غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل: "ليس لدينا تقييم بشأن ردهم حتى الآن"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب نتنياهو أن العملية العسكرية في غزة "تمضي قدما. إسرائيل لم تغادر غزة وتواصل خططها".

وكان نتنياهو أعلن موافقته على الخطوط العريضة لخطة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويوم الجمعة، قال قيادي في حماس إن الحركة "تحتاج لبعض الوقت" لدراسة خطة ترامب بشأن غزة.

وأوضح القيادي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "حماس لا زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".

ويوم الثلاثاء، أمهل الرئيس الأميركي حماس "3 إلى 4 أيام" لقبول الخطة، متوعدا إياها بالدمار في حال رفضتها.

وكان عضو المكتب السياسي في حماس محمد نزال أعلن في تصريح صحفي صدر عن مكتب الحركة: "بدأنا مشاورات والخطة عليها ملاحظات"، مضيفا: "سوف نعلن موقفنا من الخطة قريبا".

وأوضح: "نتواصل مع الوسطاء والأطراف العربية والإسلامية"، مؤكدا: "نحن جادون في الوصول إلى تفاهمات".