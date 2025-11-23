الرئيس الكولومبي يتهم روبيو بالتخطيط سرا لإيداعه السجن

اتهم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالتخطيط سرا لإيداعه السجن.

وبحسب صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية، فإن بيترو صرح لصحفيين، السبت، أن روبيو يستهدفه باستمرار ويتعاون مع المعارضة الكولومبية.

وقال في هذا الصدد: "إذا كان يريد إلباسي ذلك الزيّ البرتقالي الخاص بالسجون فليحاول، لكن هذا الشعب لا يركع أمام أحد. لديهم أحقاد تعود إلى الماضي، وأنا أعرف تلك القضايا. لا يمكنه لوم أي كولومبي على ما مرّ به جده أو والده".

وكان بيترو، قد اتهم روبيو سابقاً بالتحامل على كولومبيا، وادّعى أنه نقل معلومات مضللة عن بلاده إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي سبتمبر الماضي استبعدت الولايات المتحدة كولومبيا من قائمة "الدول المُعتمَدة" الحليفة في مكافحة المخدرات، بعد أن اعتبرتها فاشلة في هذا المجال.