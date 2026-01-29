زيلينسكي ينتقد سلطات مدينة كييف بسبب انقطاع الكهرباء والتدفئة

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إدارة مدينة كييف بسبب طريقة تعاملها مع إمدادات التدفئة والطاقة في العاصمة، وذلك في أعقاب الغارات الجوية الروسية.

وقال زيلينسكي يوم الأربعاء في خطابه المسائي المصور: "كان ينبغي توفير وشراء المعدات قبل وقت طويل من هذا الشتاء، ويتعين على سلطات مدينة كييف الآن التحرك بسرعة أكبر لجعل حياة الناس أسهل، على الأقل في فبراير (شباط)، خاصة وأن الجميع في الحكومة مستعدون للمساعدة".

وينظر إلى عمدة كييف فيتالي كليتشكو على نطاق واسع باعتباره منافسا سياسيا للرئيس.

وأثرت الهجمات الروسية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز منذ مطلع العام الحالي بشكل خطير على بنية الطاقة التحتية في كييف.

وتوقفت التدفئة في آلاف المباني السكنية وسط درجات حرارة متجمدة، بينما تتوفر الكهرباء لساعات محدودة فقط. وفي بعض المنازل، انقطعت حتى المياه الجارية مؤقتا.

وأشار زيلينسكي إلى وجود مؤشرات على أن موسكو تخطط لموجة جديدة من الهجمات العنيفة.

وأعرب الرئيس عن شكره لمن قدموا المساعدة لكييف من جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك فرق الكهربائيين وعمليات توصيل الوجبات الساخنة للمحتاجين. وتعهد بتوسيع نطاق الدعم إذا لزم الأمر، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يزال صعبا في مناطق أخرى أيضا.

وتواجه كييف شتاءها الأكثر صعوبة منذ بدء الحرب الروسية قبل ما يقرب من أربع سنوات.