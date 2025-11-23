فيتنام: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 90 وفقدان 12 آخرين

أعلنت الحكومة الفيتنامية ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة والمستمرة التي ضربت وسط البلاد حتى الآن إلى 90 شخصا، بالإضافة إلى فقدان 12 آخرين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية القول، اليوم الأحد، إنه تضرر أكثر من 1154 منزلا، كما غمرت المياه نحو 186 ألف منزل آخر في ذروة الفيضانات.

وأضافت الوزارة، أن الفيضانات أدت أيضا إلى تضرر ما لا يقل عن 80 ألف هكتار من الأرز والمحاصيل الأخرى.

ولا تزال الفيضانات الغزيرة مستمرة في أجزاء من إقليمي "داك لاك" و"خانه هوا"، حيث أدت انهيارات الطرق والجسور إلى عزل مئات الأسر، رغم انحسار المياه في بعض المناطق الأخرى.

وتسعى السلطات حاليا إلى إعادة فتح الطرق من خلال القيام بإصلاحات لرفع آثار الأضرار الناجمة.

ومن المتوقع أن تنحسر الأمطار الغزيرة بصورة تدريجية بداية من 25 نوفمبر الجاري، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية والهيدرولوجية.