مدرب ليفربول يكشف موقف أليسون من مباراة تشيلسي

أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر عن مواجهة تشيلسي غدًا السبت، مشيرًا إلى أنه لن ينضم أيضًا إلى معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، ما يعني استمراره خارج الحسابات حتى اللقاء المقبل.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سأكون متفاجئًا إذا كان أليسون جاهزًا للمشاركة مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، لكننا لا نعلم ما سيحدث بعد ذلك، فالأمر يعتمد على سرعة تعافيه".

وأضاف المدرب الهولندي أن كلًا من هوجو إيكيتيكي وفيدريكو كييزا سيعودان إلى التدريبات اليوم، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية عودتهما للمشاركة قريبًا.

ويستعد ليفربول لمواجهة صعبة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في السابعة والنصف مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يدخل "الريدز" اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بينما يحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 8 نقاط.