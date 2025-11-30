الناخبون السويسريون يرفضون الخدمة الوطنية الإلزامية للنساء وضريبة الميراث الجديدة

صوت الناخبون السويسريون اليوم الأحد، بشكل حاسم لصالح رفض دعوة لمطالبة النساء بأداء الخدمة الوطنية في الجيش وفرق الحماية المدنية أو في أشكال أخرى، مثلما يفعل الرجال.

وفي استفتاء، رفض أكثر من 84% من الناخبين "مبادرة الخدمة المدنية"، ولم يقترب أي من الكانتونات أو الولايات من التصويت لصالح المبادرة. وتحتاج المقترحات أغلبية أصوات الناخبين والكانتونات لتمريرها.

كما تم رفض مقترح آخر لفرض ضريبة وطنية جديدة على التبرعات الفردية أو الميراث بقيمة أكثر من 50 مليون فرنك (62 مليون دولار)، حيث رفضها 78% من الناخبين.

وكان من المنتظر أن يتم استخدام العائدات لمواجهة تداعيات التغير المناخي ومساعدة سويسرا تحقيق أهدافها بتسجيل صفر انبعاثات غازية بحلول 2050.

وكان مؤيدو خطة الخدمة الوطنية يأملون في أن تعزز الخطة التماسك الاجتماعي من خلال إضافة وظائف في مجالات مثل حماية البيئة والأمن الغذائي ورعاية المسنين، إلا أن المشرعين رفضوها، وكان ذلك بشكل أساسي بسبب التكلفة والمخاوف من أنها ستؤذي الاقتصاد بإبعاد العديد من الشباب عن سوق العمل.