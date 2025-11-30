 بلدغة قاتلة.. إنبي يقصي المقاولون العرب من كأس مصر - بوابة الشروق
الأحد 30 نوفمبر 2025 7:26 م القاهرة
بلدغة قاتلة.. إنبي يقصي المقاولون العرب من كأس مصر

الشروق
نشر في: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 7:14 م | آخر تحديث: الأحد 30 نوفمبر 2025 - 7:14 م

تغلب إنبي على المقاولون العرب بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، في دور الـ32 من كأس مصر.

اتسمت المباراة طوال شوطيها بالإثارة والندية، وتعددت الهجمات الخطرة على كلا المرميين، لكن الفريقين فشلا في ترجمة تلك الفرص إلى أهداف.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة إلى شوطين إضافيين، نجح زياد كمال في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 94 من تسديدة على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن محمود أبو السعود من التصدي لها، لتسكن الشباك ويودع ذئاب الجبل كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي إنبي في دور الـ16 فريق البنك الأهلي.


