الأهلي يخسر أمام روخ لفيف الأوكراني في نهائي البطولة الدولية للناشئين

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2009، نهائي بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، أمام روخ لفيف الأوكراني بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة بدون أهداف.

وكان الأهلي تأهل للنهائي بعدما فاز صباح اليوم، الأحد، على سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بنصف نهائي البطولة.

فيما تأهل روخ لفيف الأوكراني للنهائي بفوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقام البطولة على ملاعب النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة 18 ناديًا من كبار الأندية العالمية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كل من محمد عز مديرًا فنيًا، وتامر مرسي مدربًا عامًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.