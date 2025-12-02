آلاف اليمنيين في تعز يتظاهرون للمطالبة برعاية الجرحى وأسر قتلى الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، شارك فيها آلاف المتظاهرين للمطالبة بتحسين أوضاع جرحى الحرب وأسر القتلى الذين سقطوا خلال القتال مع جماعة الحوثيين.

وجاءت الدعوة إلى المسيرة من رابطة جرحى تعز والرابطة الوطنية لأسر الشهداء، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بما وصفوه بـ"الإهمال الرسمي" تجاه الجرحى وعائلات القتلى، مطالبين الحكومة بتنفيذ وعودها المتعلقة بالرعاية الطبية والدعم المادي، بحسب موقع روسيا اليوم.

وتزامنت الاحتجاجات مع الذكرى الـ58 لعيد الاستقلال اليمني في 30 نوفمبر 1967، ما أضفى عليها طابعا رمزيا يؤكد، بحسب المتظاهرين، ضرورة إنصاف من قدموا "تضحيات في المعركة الوطنية".

وأكد مشاركون أن آلاف الجرحى وأسر القتلى انضموا للمسيرة للمطالبة بإجراءات عاجلة تشمل تحسين الرعاية الصحية، وتسفير الحالات المستحقة للعلاج في الخارج، وتنفيذ الترقيات والتعزيزات المالية الصادرة بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وطالب المتظاهرون أيضا بالإسراع في إصدار قرار جمهوري بتأسيس الهيئة الوطنية لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، مع توفير الدعم اللازم للجيش الوطني لاستكمال تحرير محافظة تعز من سيطرة الحوثيين.

كما شدد المحتجون على ضرورة صرف الرواتب المتأخرة للجرحى وأسر القتلى وأفراد الجيش الوطني في تعز دون أي تأخير.