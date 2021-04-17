 شخص يطلق النار على طالب لخلافات مع أقاربه في الدقهلية - بوابة الشروق
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شخص يطلق النار على طالب لخلافات مع أقاربه في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: السبت 17 أبريل 2021 - 7:00 م | آخر تحديث: السبت 17 أبريل 2021 - 7:00 م

أصيب طالب برش خرطوش بالوجه والرأس وتهتك بالعين، إثر إطلاق عاطل النار عليه من فرد خرطوش لوجود خلافات سابقة مع أقاربه بمدينة دكرنس في الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبر الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول المدعو (أحمد سالم - ۱۷ سنة)، طالب، ومقيم بندر دكرنس مصابا برش خرطوش بالوجه والرأس وتهتك بالعينين وجرح بفروة الرأس، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والده، اتهم (أحمد عاطف - ٣٦ سنة)، عاطل، ومقيم بذات العنوان، بالتعدى على ابنه بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته لوجود خلافات سابقة بين المتهم وأولاد عم المصاب.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري.

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