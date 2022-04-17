زراعة الوادي الجديد: توريد 8795 طن قمح حتى الآن

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إجراء المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، مشيرة إلى توريد 198 طنا إلى صومعة الخارجة، وتوريد 4077 طنا إلى صومعة شرق العوينات، ليصل إجمالي ما تم توريده من أقماح داخل المحافظة بواقع 4275 طنا كما تم توريد 4520 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 8795 طن قمح.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، إنه يتم استلام محصول القمح من المزارعين بالجمعيات الزراعية التعاونية، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدني 12 إردبا للفدان، مشيرا إلى استمرار إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى.

وأضاف أنه توجد لجنة مشكلة لاستلام القمح والمتابعة المستمرة حيث تتابع اللجنة استلام القمح المحلي بالوادي الجديد وسير العمل بمواقع التخزين، وتضم أعضاء من هيئة سلامة الغذاء، والقطاع الزراعي، والتموين حيث يتم أخذ عينات متجانسة وممثلة لكمية القمح الموردة وتحري الدقة في درجات التقريط المختلفة المعطاة للعملاء ورفض استلام أي كميات قمح موجود بها رمال أو شوائب، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بضبط أي كميات قمح مخلوطة بقمح مستورد أو قمح قديم لموسم سابق.