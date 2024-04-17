حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية

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أكد القائم بأعمال رئيس "حماس" بالضفة الغربية، زاهر جبارين، أن الحركة لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها "إلا بصفقة حقيقية".

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية نقلتها حركة حماس على حسابها بمنصة "تليجرام"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال جبارين إن "الضفة والقدس المحتلة في قلبِ طوفانِ الأقصى"، داعيا "مقاومة الضفة لضربِ أوكار الاحتلال الظالمة في كل مكان وزمان".

وأضاف أن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء، مضيفا أنها لن تسلّم "أسرى الاحتلال إلا بصفقة حقيقية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "إن أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء؛ فعليه أن يكون جادا في المفاوضات ويبتعد عن ألاعيب (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات".

والسبت الماضي، أعلنت حركة حماس أنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر ردها حول مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

واعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حماس ردت بشكل "سلبي" على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء.

ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت تمسكها بمطالبها ومطالب شعبها الوطنية "بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

وأكدت استعدادها لـ"إبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".