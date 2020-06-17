طالب مجلس الأمن القومي الأمريكي إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية، بإبرام "اتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل البدء في الملء الأول للسد".
ونشر الحساب الرسمي للمجلس، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة تعبر عن موقفه من المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال المجلس: 257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية - حان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!".
وأعلن وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، عقد مؤتمر صحفي في الثامنة مساء اليوم، لعرض اخر تطورات مباحثات سد النهضة.
ونقلت "سكاي نيوز" مساء اليوم نقلا عن مصادر سودانية قولها إن مصر وإثيوبيا وافقتا على مقترح سوداني لحل المشاكل الفنية، وذلك بعد خلافات كبيرة.