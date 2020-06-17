طالب مجلس الأمن القومي الأمريكي إثيوبيا بإظهار روح قيادية قوية، بإبرام "اتفاق عادل بشأن سد النهضة قبل البدء في الملء الأول للسد".

ونشر الحساب الرسمي للمجلس، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة تعبر عن موقفه من المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال المجلس: 257 مليون شخص في شرق إفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة. تم حل المشكلات الفنية - حان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!".

وأعلن وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، عقد مؤتمر صحفي في الثامنة مساء اليوم، لعرض اخر تطورات مباحثات سد النهضة.

ونقلت "سكاي نيوز" مساء اليوم نقلا عن مصادر سودانية قولها إن مصر وإثيوبيا وافقتا على مقترح سوداني لحل المشاكل الفنية، وذلك بعد خلافات كبيرة.