9 شهداء معظمهم أطفال جراء قصف للاحتلال قرب مدرسة في حي التفاح

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استشهد مساء اليوم السبت، 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي للمرة الثانية حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 9 مواطنين بينهم 5 أطفال وإصابة العشرات بجروح أغلبها خطيرة، بعد استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عبد الفتاح حمود بشارع يافا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعد قصف الاحتلال محيط مدخل البريج، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية غزة إن 47 شهيدًا ارتقوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 23 بمدينة غزة وشمال القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 11 مواطنًا وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في سوق شعبي بشارع يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.