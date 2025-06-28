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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت مساء السبت، غارات إسرائيلية متتالية على حي التفاح بمدينة غزة.

وأشارت إلى استمرار نقل شهداء وجرحى؛ جرّاء قصف الاحتلال بمحيط مسجد السيدة زينب، شرق شارع يافا في حي التفاح.

ونشرت مقطع فيديو يرصد صرخات النساء والأطفال، بعد قصف الاحتلال محيط المسجد، والتي قالت إنه أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى.

صرخات النساء والأطفال، بعد قصف الاحتلال بمحيط مسجد السيدة زينب، شرق شارع يافا في حي التفاح بغزة. pic.twitter.com/52VzI7m6eE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 28, 2025

غارات إسرائيلية متتالية على حي التفاح بغزة..



استمرار نقل شهداء وجرحى؛ جرّاء قصف الاحتلال بمحيط مسجد السيدة زينب، شرق شارع يافا في حي التفاح بغزة. pic.twitter.com/GLeWdE0q0d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 28, 2025

وقالت مصادر طبية غزة إن 47 شهيدًا ارتقوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 23 بمدينة غزة وشمال القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 11 مواطنًا وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في سوق شعبي بشارع يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.