عبَرت الفنانة نيللي كريم، عن حماسها الشديد تجاه فيلمها «Happy Birthday»، مشيرة إلى أن «سطرا واحدا» من سيناريو الفيلم كان كافيا لإقناعها بالمشاركة في المشروع.

وقالت خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم» عبر فضائية «ON E» إن إيمانها بالمشروع ككل، ودعمها للمخرجة سارة جوهر في أولى تجاربها؛ كانا الدافع الرئيسي وراء مشاركتها.

أوضحت أن ما جذبها للفيلم لم يكن مجرد الدور، ولكن «المشروع بأكمله»، الذي وصفته بأنه يمتلك القدرة على إعادة المشاعر الإنسانية النقية للمشاهدين، قائلة: «الفكرة نفسها لمست قلبي من أول سطر، ولم أكن بحاجة لمعرفة التفاصيل، كان السطر كافيا لأقول لهم يلا نصور».

وأشادت بالسيناريو الذي كُتب بـ «حرفية وعمق»، مشيرة إلى أن كل شخصية فيه تعتبر بطلا أساسيا، ولو حُذفت إحداها «لأهتز الفيلم بأكمله».

وتطرقت إلى البطلة الحقيقية للفيلم الطفلة «ضحى»، مشيدة بالتناغم الكبير الذي جمعها بالمخرجة سارة جوهر في الكواليس، قائلة: «في مشاهد كثيرة، تجد سارة وتوحة كيانا واحدا بالإحساس، مع بعض في كل التفاصيل».

وتحدثت عن علاقتها بالمخرجة سارة جوهر وزوجها المخرج محمد دياب، والتي بدأت منذ فيلم «678»، واصفة سارة بـ «الجندي المجهول» وراء نجاحات محمد دياب.

وأكدت أنها كانت تشجعها على خوض تجربة الإخراج، مشيرة إلى أنها من فرط حماسها للمشروع كانت تحرص على حضور التصوير حتى في الأيام التي لا يوجد لديها مشاهد فيها، والشعور بأنها جزء لا يتجزأ من هذا العمل الذي تعتبره «فيلمها».

وحصد الفيلم ثلاثة جوائز من مهرجان تريبيكا الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نال جائزة أفضل فيلم عالمي، وجائزة أفضل سيناريو عالمي، وجائزة أفضل مخرج.

الفيلم بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، حنان يوسف، شريف سلامه، تايسون، علي صبحي، حازم ايهاب، جهاد حسام الدين، خديجه احمد، فارس عمر ضحي رمضان، وتأليف سارة ومحمد دياب، وإخراج سارة جوهر.