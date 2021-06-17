الشئون العربية بالنواب تشيد بجهود مصر الكبيرة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا

أشاد وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار ليبيا وعودة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.

وأعرب أباظة - في بيان صحفي اليوم الخميس- عن تقديره لتصريحات وزير الخارجية سامح شكري، والتي أكد خلالها أن مصر مهتمة بشكل كبير بالأوضاع في ليبيا ومستمرة في جهودها الحثيثة دوليا لإعادة ليبيا إلى الاستقرار، حفاظا على أمنها واستقرارها ومقدراتها من أجل شعبها.

وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدول المشاركة في مؤتمر "برلين 2" عليها مسئولية أن تضع كل الآليات لتمكين ومساعدة الأشقاء في ليبيا على تحقيق الهدف من المؤتمر، مشيداً بتأكيد شكرى على أن مصر ستسهم في ذلك وتواصل تنسيقها مع كل الأطراف الليبية سواء الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، وتشديده على أن كل الأشقاء في ليبيا هم الذين يقررون مستقبلهم في إطار الحفاظ على أمن واستقرار بلادهم.