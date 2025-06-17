المفوضية الأوروبية تقترح وقفا كاملا لواردات الغاز الروسي بحلول 2027

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، وقفًا كاملًا لواردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قلل اعتماده على روسيا في السنوات الأخيرة بعد حرب موسكو على أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "لقد حاولت روسيا مرارا ابتزازنا عبر استخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح. لقد اتخذنا خطوات واضحة لوقف هذا الصنبور وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا بشكل دائم".

وجاء في البيان أنه يمكن الآن التخلص من الأحجام المتبقية من الغاز الروسي تدريجيا دون تأثير اقتصادي كبير أو مخاطر على الإمدادات، وذلك بفضل توفر موردين بدلاء بالقدر الكافي في سوق الغاز العالمي.