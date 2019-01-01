الصين تدعو مجلس الأمن إلى لعب دور بناء في قضية أوكرانيا

دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو"، مجلس الأمن الدولي إلى لعب دور بناء في قضية أوكرانيا.

وقال تاو – في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في أوكرانيا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- "اتخذت الصين دائما موقفا موضوعيا وغير متحيز بشأن قضية أوكرانيا..ونحترم سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها، بما فيها أوكرانيا".

وأضاف تاو: "إن الصين ترى أنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2202 واتفاق مينسك الجديد بشكل كامل، والالتزام بالاتجاه العام للتسوية السياسية، والسعي بنشاط إلى حل شامل ودائم ومتوازن لقضية أوكرانيا".

وتابع تاو أن الصين تدعم الأطراف المعنية لمراعاة واستيعاب الشواغل المشروعة لجميع المناطق والمجموعات العرقية في أوكرانيا، في محاولة لحل خلافاتها ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال الحوار والمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية مقبولة للجميع.

وأكد تاو أنه ينبغي على مجلس الأمن أن يلعب دورا بناء ويخلق بيئة خارجية مواتية للتسوية المناسبة للقضايا ذات الصلة بهدف تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في أوكرانيا، وتعزيز التناغم بين مختلف المجتمعات العرقية، ودعم التعايش السلمي بين أوكرانيا والدول الأخرى في المنطقة".