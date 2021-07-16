نصر علام: مصر تملك أفضل شبكة ري على مستوى العالم رغم عجز الـ40%

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري، إن مصر تملك أكبر شبكة ري على مستوى العالم رغم العجز الذي تعاني منها والذي يصل إلى 40%، مؤكدًا أن الفلاح أصبح يزرع جنينة وليس مجرد محصول.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن الفلاح بات يزرع حاليًّا نحو عشرة محاصيل، فيما تتمكن الحكومة عبر تسيير هذه الزراعات وحجم احتياجاتها من المياه، مشيرًا إلى أن بعض المناطق تستلزم مياه ري أكثر من مناطق أخرى، وهو ما تراعيه الحكومة من خلال شبكاتها.

وأشار إلى أن المياه تمثل للفلاح المصري حياة، معقبًا: "الفلاح ممكن ميزعلش لو بيته وقع زي زعله إن الزرعة ماتت"، ولفت إلى أن وزارة الري تبذل جهودًا ضخمة من أجل تلبية احتياجات المزارعين.

وأوضح علام، أن الدولة تروي بمياه تنقص بنحو 40%، لكن الدولة تتمكن من تلبية احتياجاتها من خلال إعادة استغلال المياه سواء مياه صرف صحي معالجة أو غيرها من الآليات التي تتبعها الدولة، منوهًا بأن أقل احتياج للفرد لتلبية احتياجاته تصل إلى 1000 متر مكعب في السنة

وأفاد بأن مصر تحتاج 105 مليارات متر مكعب من المياه خلال السنة، لكنها حصتها تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه هذا العجز عبر إعادة تدوير استخدام المياه، لكنه أوضح أنه في بعض الأحيان تكون هناك مياه صرف صناعي وهو ما يستلزم معالجتها.

