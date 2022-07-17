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الأحد 17 يوليو 2022.. ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن والبيض الأبيض

محمد فوزي
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 12:03 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 12:03 م

ارتفعت أسعار الدواجن، جنيها واحدا في المزرعة، خلال تعاملات اليوم الأحد، وسجل سعر الكيلو الواحد من الدواجن البيضاء 31 جنيها عند باب المزرعة، مقارنة بـ 30 جنيها أمس، وفق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وحسب السيد، يتراوح السعر للمستهلك بين 36 و37 جنيها للكيلو، موضحا أن هذا السعر استرشادي للمستهلك، حيث إن هناك بعض المناطق تباع فيها الدواجن البيضاء متجاوزة الـ 40 جنيها للكيلو.

وصرح السيد، لـ«الشروق»، في وقت سابق، بأن السعر العادل لبيع الدواجن في المزرعة يتراوح بين 33 و34 جنيها في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، حتى لا يكون هناك خسائر للمربيين ويعزف الكثير منهم عن دخول دورات إنتاج جديدة تؤدي إلى قلة في المعروض.

ووفق السيد، ارتفع سعر البيض الأبيض جنيها واحدا للكرتونة في المزرعة، مسجلة 64.5 جنيه، مقارنة بـ 63.5 جنيه عند باب المزرعة، واستقر سعر البيض الأحمر عند 66.5 جنيه للكرتونة الواحدة عند باب المزرعة.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض يتراوح للمستهلك بين 72 و75 جنيها، مشيرا إلى أنها قد تتجاوز هذا السعر في بعض المناطق، وارجع ارتفاع أسعار البيض إلى كثرة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والمستهلك النهائي.


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