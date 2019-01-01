المركزي الصيني يضخ 136 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال آلية الإقراض متوسط المدى وعمليات إعادة الشراء العكسي.

وقال البنك إنه ضخ 103 مليارات يوان (44ر14 مليار دولار) من خلال آلية الإقراض متوسط المدى لأجل عام واحد بفائدة بلغت 65ر2% سنويا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى آن هذه الآلية تساعد البنوك التجارية والعامة في الاحتفاظ بمستوى جيد من السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات للقروض.

في الوقت نفسه ضخ البنك المركزي الصيني 33 مليار يوان بفائدة قدرها 9ر1% من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وتستهدف هذه الآلية الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.