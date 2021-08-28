أبو العينين يلتقي رئيس الشعب السوري: لابد من إنهاء كل صور التدخل الخارجي في سوريا

عقد وفد رفيع المستوى من برلمان البحر الأبيض المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، سلسلة اجتماعات في دمشق خلال زيارته الحالية لسوريا للاطلاع على الأوضاع وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين برلمان البحر المتوسط ومجلس الشعب السوري.



والتقى الوفد، حمودة صباغ، رئيس مجلس الشعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين.



وأكد أبو العينين، قوة ومتانة علاقات الشعبين المصري والسوري على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم للدولة السورية والحفاظ على وحدتها ودعم مؤسساتها، من أجل الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شئونها.



وأشاد أبو العينين بقوة وإرادة الشعب السوري التي ساهمت فى الحفاظ على سورية موحدة وقوية وستكون الدافع في المستقبل لإعادة إعمارها وإيجاد الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن الأشقاء السوريون الذين وفدوا إلى مصر يلقون كل مودة وترحاب من الدولة ومن الشعب المصري.



وأضاف أن السوري يعامل كالمصري تماما وله كل الحقوق في الحصول على التعليم والصحة بشكل مجاني وله حق العمل والاستثمار، مشيدًا بالدور الإيجابي للسوريين في مصر لاسيما على الصعيد الاقتصادي.



وعبر أبو العينين، عن تضامنه ودعمه الكامل للشعب السوري، مؤكدًا أهمية نقل ما يعانيه الشعب السوري من آثار العقوبات الاقتصادية إلى العالم عبر برلمان البحر المتوسط إلى برلمانات العالم، مشيرًا إلى ضرورة الرفع الفوري للعقوبات التي تضر بالشعب السوري الذي يتعرض لظلم بين وعانى الكثير خلال السنوات العشر الماضية.



وطالب بالرحيل الفوري للاحتلال الأجنبي غير الشرعي لبعض الأراضي السورية، مؤكدًا أن الشعب السوري من حقه أن يعيش حرا على أرضه وأن يبني مستقبله بإرادته الحرة المستقلة ودون تدخل خارجي، مشددًا على الرفض الكامل لأي تدخل خارجي في الشأن السوري.



كما طالب بإنهاء التلاعب بمعاناة الشعب السوري وبالقضية السورية في الصراعات بين الدول الكبرى، وضرورة وفاء المجتمع الدولي بتعهداته من أجل مساعدة الشعب السوري على إعادة إعمار بلده.



وأوضح أن برلمان البحر المتوسط سيكون حريص على نقل الصورة الحقيقية لما تشهده سوريا إلى كل برلمانات العالم.



كما قدم أبو العينين شرحا وافيًا لما واجهته مصر من تحديات أمنية واقتصادية في أعقاب عام 2011، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بالتفافه حول قيادته وقواته المسلحة في أعقاب ثورة 30 يونيو نجح في أن يحافظ على دولته ويستعيد هويته ويعزز مؤسساته الوطنية، لافتًا إلى أن تجربة مصر في التنمية والبناء ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الدولة هي تجربة تحتذى لكثير من دول المنطقة.



من جانبه أكد رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ، أهمية دور برلمان البحر الأبيض المتوسط في تقريب وجهات النظر بين البرلمانات، والمساهمة في نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في سوريا إلى باقي برلمانات العالم، مشيرا إلى حرص المجلس على المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الدولية، والتنسيق في العمل المشترك بما يخدم شعوب المنطقة والعالم.



واستعرض رئيس مجلس الشعب السوري مع الوفد ما تعرضت له سوريا خلال السنوات الماضية من حرب إرهابية، كان الهدف منها تقسيم البلاد والسيطرة على مقدراتها، لافتا إلى قيام المحتل الأمريكي بسرقة ثروات المنطقة الشرقية من سوريا، وقيام الاحتلال التركي بقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن في محافظة الحسكة، إضافةً إلى ما يقوم به المحتل الإسرائيلي من استهداف المدنيين والبنى التحتية في سوريا.



بدورهم أكد أعضاء وفد برلمان البحر المتوسط وقوفهم إلى جانب سوريا في الحرب على الإرهاب، مشيرين إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الدول، ولافتين إلى أهمية مشاركة سوريا في الاجتماعات المقبلة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والعمل معا في الدول المتوسطية لبحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتسهيل عودة اللاجئين إليها، مشيرين إلى أن سوريا ستعود أقوى مما كانت وتأخذ مكانها الطبيعي في جميع المحافل الدولية.