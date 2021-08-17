خالد عبد الجليل ناعيا فيصل ندا: وداعا صاحب القلم الذهبي

نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ81 عاما.



وقال عبد الجليل إن الراحل كان من أهم الكتاب الذين عرفتهم السينما والدراما المصرية، ويعد واحدًا من أهم رموز كتاب السيناريو في الوطن العربي، وأن أعماله محفوره في الأذهان، متقدمًا بخالص التعازي لأسرة الراحل، متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.



يذكر أن الكاتب الكبير فيصل ندا توفى عن عمر يناهز الـ81 عام، بعد أن خاض رحلة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال التي اعتبرها النقاد محطات رئيسية في تاريخ المسرح المصري والعربي، إلى جانب العديد من الأفلام والمسلسلات الكوميدية الخفيفة.



ومن أهم الأعمال التي عرف الجمهور بها فيصل ندا، مسرحية "المتزوجون" ومسرحية "أهل يا دكتور" الذي قام ببطولتهما الفنان الراحل سمير غانم، وكذلك قدم الفيلم الكوميدي "يا رب ولد".