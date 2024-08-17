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فنزويليون حول العالم يحتجون ضد حكومة مادورو

كاراكاس - د ب أ
نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 11:40 م

احتج آلاف الأشخاص حول العالم ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي شابتها مزاعم بالتزوير.

وطالب المحتجون في فنزويلا والخارج بالاعتراف بفوز المرشح الرئاسي المعارض إدموندو جونزاليس في 28 يوليو.

وبحسب معارضي الحكومة، تم تنظيم مسيرات احتجاجية في أستراليا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا.

وبسبب الأزمة السياسية والاقتصادية الشديدة غادر فنزويلا ما يربو على سبعة ملايين شخص، أي ربع السكان، ويعيشون الآن في الخارج .

وقالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في رسالة مصورة لأنصارها: "لم نكن أقوياء للغاية كما نحن اليوم. ولم يكن النظام ضعيفا للغاية قط كما هو الآن. إنها معركة الخير ضد الشر، وسوف ينتصر الخير".

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