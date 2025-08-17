عمرو سليم يبهر جمهور القلعة بمقطوعات موسيقية لنجوم الزمن الجميل

قدّم الموسيقار عمرو سليم، حفلاً موسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ33، تضمن أشهر الأغاني والمقطوعات الموسيقية، منها "أغنية دوارين في الشوارع لنجاة، وأغنية ألو ألو لشادية وفاتن حمامة، وأغنية لولا الملامة غناء وردة، وأغنية كل ما أقول التوبة للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية ولا يا ولا لعبد الغني السيد، وأغنية ما بيسألش عليا أبدًا لعبد المطلب"، كما قدّم أغنية زي المليونيرات لمدحت صالح.

واختتم عمرو سليم، حفله بمقطوعة أغنية احلف بسماها وبترابها للعندليب عبد الحليم حافظ، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وينتظر الجمهور، حاليًا حفل شيخ المنشدين ياسين التهامي للصعود على مسرح المحكي، وسط حضور جماهيري كبير.