جماهير نيوكاسل يونايتد تهاجم إيزاك خلال مباراة أستون فيلا

فتحت جماهير نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، النار على لاعب الفريق ألكسندر إيزاك، خلال تواجدها في مدرجات ملعب فيلا بارك لمتابعة لقاء فريقهم ضد أستون فيلا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وحسب ما ذكرته صحيفة «تليجراف» البريطانية، فإن جماهير نيوكاسل هتفت ضد النجم السويدي حيث وصفوه بالمتمرد الجشع، نظرا لرغبته في الانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

وأثار إيزاك الجدل حينما أعلن أنه لن يلعب بقميص نيوكاسل مُجددًا، ورفض المُشاركة في أول لقاء للفريق ضد أستون فيلا.

واستقرت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، على معاقبة مهاجم الفريق ألكسندر إيزاك، نظرا لرفضه المشاركة مع الفريق لرغبته في الرحيل إلى نادي ليفربول، الذي طلب التعاقد معه مقابل دفع مبلغ مالي قدره نحو 110 ملايين يورو.

وحسب ما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن إيزاك مازال يرفض المشاركة مع نيوكاسل لرغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.