رئيس أوكرانيا: الخطوط الأمامية الحالية في الحرب مع روسيا يجب أن تكون أساسا للمفاوضات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الخطوط الأمامية الحالية في حرب بلاده أمام روسيا يجب أن تكون أساسا لمحادثات السلام.

وأضاف خلال تصريحات في بروكسل: «نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقية، وهو ما يعني أنه يمكننا البدء من حيث توجد خطوط المواجهة الآن»، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين يؤيدون ذلك.

وكان زيلينسكي يتحدث قبل اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء أوروبيين وقبل سفره إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة.

وأكد زيلينسكي موقفه بأن من الضروري وقف إطلاق النار من أجل التفاوض بعد ذلك على اتفاق نهائي.

وقال الرئيس الأوكراني: «من المهم أن تكون واشنطن إلى جانبنا». وسيرافقه عدد من الحلفاء الأوروبيين في محادثات غد الاثنين مع ترامب.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لم تطلع بعد على جميع المطالب التي طرحها بوتين في اجتماعه مع ترامب يوم الجمعة، مضيفا أن دراسة هذه المطالب ستستغرق وقتا طويلا، وأن ذلك غير ممكن تحت "ضغط السلاح".