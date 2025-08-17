أمريكا تسعى للحصول على خبرة بناء السفن من كوريا الجنوبية واليابان

من المقرر أن يستغل مشرعان أمريكيان زيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان لاستكشاف سبل استفادة الولايات المتحدة من خبرات هاتين الدولتين الحليفتين في مجال بناء السفن لتعزيز قدراتها، التي تتضاءل أمام قدرات الصين.

وتعتزم السيناتور تامي داكوورث "ديمقراطية من ولاية إلينوي"، والسيناتور آندي كيم "ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي"، والمقرر وصولهما إلى سول اليوم الأحد قبل التوجه إلى اليابان، الاجتماع مع كبار شركات بناء السفن في ثاني وثالث أكبر دولتين في العالم في هذا المجال.

ويرغب المشرعان في دراسة إمكانيات تشكيل مشاريع مشتركة لبناء وإصلاح السفن غير القتالية للبحرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وجذب الاستثمارات إلى أحواض بناء السفن الأمريكية.

وقالت داكوورث، لوكالة أسوشيتد برس، "لدينا بالفعل الآن قدرات أقل مما كانت لدينا خلال عملية تحرير العراق في عام 2003. وعلينا إعادة بناء هذه القدرات. وفي الوقت نفسه، فإن ما نمتلكه من قدرات حاليا يتقادم ويتداعى، كما أن إصلاحه يستغرق وقتا أطول وتكلفة أعلى."

وأضافت داكوورث، وهي عضوة في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إنها تأمل أن تؤدي الزيارة إلى مشاريع مشتركة بين الجيش الأمريكي والشركات الأمريكية والشركاء الأجانب لبناء سفن مساعدة للبحرية وقوارب صغيرة للجيش.