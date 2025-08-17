محافظ أسيوط: تشكيل 13 لجنة فنية لحصر الوحدات والأماكن المؤجرة في الأحياء والمدن

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بتشكيل 13 لجنة فنية تضمن مهندسين وفنيين من الأحياء والإسكان والمحافظة والشئون القانونية برئاسة قيادات الوحدات المحلية والمحافظة؛ لحصر الأماكن المؤجرة بجميع مدن وأحياء وقرى المحافظة، طبقا لتعليمات رئيس الوزراء.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المحافظة مكونة من 13 لجنة تشمل الأحياء والمراكز والمدن؛ لتحديد قيمة الزيادة الإيجارية التي تتوافق مع الحي أو المكان الذي يقع فيه العين الموجرة، مؤكدا أن اللجان تبدأ عملها خلال 10 أيام من اليوم، والانتهاء قبل نهاية شهر سبتمبر القادم.

وشدد محافظ أسيوط، على عدم المحاباة لأي أحد، مؤكدا أنه سيراجع أعمال اللجان قبل اعتمادها والنزول إلى الحي أو المنطقة التي بها العين المؤجرة بما يتوافق مع دخل المستأجر والصالح العام، والحفاظ على الأمن الاجتماعي بين المستأجر والمؤجر، بما يتفق مع بنود القانون.