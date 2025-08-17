أعلن ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله، الأحد، قرب إعادة تفعيل التجنيد الإجباري، دون أن يحدد موعدًا دقيقًا لذلك.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من الشباب والشابات في محافظة إربد، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال ولي العهد: "يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه"، وأكد أن "كل من خاض تجربة خدمة العلم (الخدمة العسكرية الإلزامية) يعي أهميتها".

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في "تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم، وصقل الشخصية والانضباط، خصوصاً برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي".

وأوضح الأمير الحسين، أنه أوعز للحكومة في وقت سابق بالعمل مع شركائها لتطوير البرنامج وفق جدول زمني محدد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

وفي سبتمبر 2020، قرر الأردن إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي، بعدما أوقف العمل بها عام 1991.

وصدر قانون "خدمة العلم" عام 1976، وأُدخلت عليه تعديلات عدة، فيما لجأت الأجهزة الأمنية والجيش قبل إعادة العمل به إلى خيار التجنيد الاختياري لتغطية احتياجاتها من الأفراد والضباط بين سن 18 و27 عاما.