راغب علامة يحيي حفلا في تونس سبتمبر المقبل

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي على خشبة المسرح الروماني الأثري في قرطاج بتونس يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو الحفل الذي يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية 45 لتأسيس الوكالة العقارية للسكنى.

ويمثل هذا الحفل عودة لراغب علامة لإحياء الحفلات في تونس بعد عام من الغياب عنها، فقد أحيا آخر حفل هناك شهر يونيو 2024 في افتتاح الدورة ال24 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، كما أحيا حفلاً قبلها بعام في صيف 2023 ضمن فعاليات الدورة ال57 لمهرجان قرطاج الدولي.

ويشهد موسم الصيف الحالي حالة انتعاشة فنية للفنان راغب علامة، فقد أحيا عدة حفلات غنائية بينما يستعد للآخرين خلال الأيام المقبلة، ففي يوم 18 سبتمبر المقبل سوف يحيي حفلاً في الساحل الشمالي بمصر ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، وسوف يشاركه الغناء في الحفل المطربة الشعبية المصرية أمينة.

أما في شهر أكتوبر المقبل، فمن المقرر أن يحيي راغب حفل في العاصمة الفرنسية باريس على خشبة مسرح "قبة باريس".