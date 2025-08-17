قال أحمد صالح نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أخطأ واعتذر، وأتمنى عودته للمشاركة في المباريات.

وأكد أحمد صالح لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب متميز و "سوبر" ، والفريق في حاجه له داخل الملعب.

كما تحدث نجم الزمالك عن ثلاثي الفريق الأبيض، الفلسطيني عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا، وأحمد ربيع، قائلاً : " الدباغ لاعب جيد، وألفينا مرحبا لاعب مهاري وشعرنا بخطورة الزمالك الهجومية بعد المشاركة أمام المقاولون العرب، وربيع مميز وأتوقع أن يحجز مكان أساسي في التشكيل".

وأضاف أنه لا يمكن الحُكم حاليا على يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، وشدد نجم الزمالك السابق، على أن الحُكم على فيريرا لن يكون قبل 5 جولات من بطولة الدوري.

وتحدث أحمد صالح عن أرضية ستاد القاهرة خلال الفترة الحالية قائلاً: " أرضية ملعب القاهرة كانت جيدة، ولأول مرة نراها بهذا الشكل"