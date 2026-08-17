ارتفاع الفائض التجاري في النرويج خلال يوليو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي، اليوم الاثنين، ارتفاع فائض التجارة الخارجية بصورة كبيرة خلال يوليو الماضي مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات بنسبة أكبر من الواردات.

وارتفع الفائض التجاري إلى 84.3 مليار كرونة نرويجية (8.95 مليار دولار) خلال يوليو الماضي مقارنة بـ53.7 مليار كرونة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وكان الفائض قد بلغ 63.3 مليار كرونة خلال يونيو الماضي.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 21.5% على أساس سنوي في يوليو الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.1%.

ويرجع ارتفاع الصادرات إلى نمو تدفقات الغاز الطبيعي بنسبة 49.3%.