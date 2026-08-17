تداعيات زلزال إندونيسيا تلقى بظلالها على ذكرى يوم الاستقلال

مازال ينتظر الآلاف من الأشخاص، المساعدات في جزيرة فلوريس الإندونيسية، في الوقت الذي تحتفل به البلاد اليوم الاثنين بالذكرى الـ81 للاستقلال، بعد أيام من وقوع زلزال قوى أودى بحياة ما لا يقل عن 54 شخصا وأسفر عن إصابة العشرات وإلحاق الضرر بمئات المنازل ومبان أخرى.

وأمضى الكثير من السكان اليوم في الحداد على الضحايا والبحث عن أحبائهم وانتظار وصول المساعدات للمناطق التي تقطعت بها السبل بسبب الزلزال المميت.

وقد تضرر أكثر من 1300 منزل عندما وقع الزلزال في إقليم إيست نوسا تينجارا أمس الأول السبت، في حين تدمر نحو 250 مبنى في فلوريس فقط. واضطر نحو 5000 شخص للبقاء في أماكن إيواء مؤقتة، كما أصيب 135 شخصا، حسبما قالت وكالة الإدارة الوطنية للكوارث.

وقد أعلن حاكم الإقليم أمس الأحد حالة الطوارئ لمدة 14 يوما.

ورصد مصور وكالة أسوشيتد برس (أب) الدمار واسع النطاق في الجزيرة، حيث أعاقت الأشجار المتساقطة الطرق وقذفت الانهيارات الأرضية صخورا ضخمة، كما تحطمت منازل أو تضررت بشدة. وتحطمت سيارات متوقفة عندما انهارت مبانى أثناء الزلزال.