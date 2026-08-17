وزير دفاع أمريكي سابق يدعو الناتو لرسم خطوط حمراء ضد روسيا

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق ليون بانيتا إن روسيا تشكل تهديدا متزايدا لأوروبا، داعيا حلف "الناتو" إلى توخي أقصى درجات اليقظة.





وطالب بانيتا الغرب برسم "خطوط حمراء واضحة" تجاه موسكو، زاعما أن روسيا تسعى لاختبار التزام الولايات المتحدة والناتو بالمادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي.





جاءت تصريحات بانيتا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث قال إن "روسيا ستواصل محاولة اختبار قدرات الحلف الدفاعية".

يذكر أن المادة الخامسة من ميثاق الناتو تعني أن حلف "الناتو" يلتزم بالدفاع عن إحدى الدول الأعضاء فيه حال تعرضها للاعتداء بشكل جماعي، وأن كل دولة من دول الحلف مسؤولة عن الدفاع عن كامل الأراضي العائدة لجميع الدول الأعضاء.

في المقابل، سبق أن أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول "الناتو"، مؤكدا أن التصريحات الغربية المتكررة حول "التهديد الروسي" تهدف إلى تخويف الشعوب وصرف الانتباه عن المشكلات الداخلية.



كما أعربت روسيا في مناسبات عديدة عن قلقها إزاء تعزيز "الناتو" لقواته في أوروبا، وأكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للحوار مع الحلف على أساس متكافئ، شريطة تخلي الغرب عن سياسة العسكرة في القارة.