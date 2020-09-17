المغرب يسجل 2488 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2488 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 94 ألفًا و504 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 28 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1714.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1962 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 74 ألفًا و930.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 940 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 29 مليون إصابة.