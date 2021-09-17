قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تعتز بمشاركتها في فيلم قابل للكسر، مؤكدة أن هذا العمل ينتمي للسينما المستقلة القائمة بالجهود الذاتية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أن زملاء المخرج أحمد رشوان منحوه شققهم لتصوير العمل مجانًا، موضحة أن طاقم التمثيل متبرع بأجره بشكل كامل.

وتابعت: "كأننا مشاركون في الإنتاج بفننا.. أيضًا كل من شاركوا من خلف الكاميرات نفس الأمر".

وأوضحت أنها آمنت بشدة بالفكرة التي ترصد آخر ثلاثة أيام في حياة شابة مصرية تهاجر لكندا، كما أن أهلها سبقوها إلى هناك.

وتابعت: "حبيت الفيلم جدًا، واضطرابات المشاعر أو الصراع القائم في الفكرة بين حب الفتاة لبلدها بدون شعارات ورغبتها في الرحيل"

الفنانة حنان مطاوع كانت قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد، عن فيلم قابل للكسر.

الفيلم يشارك في بطولته رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، وضيوف الشرف؛ حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، محمد عبد الفتاح.

وتدور الأحداث حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.