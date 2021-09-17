المحكمة العليا في بريطانيا تمهل محامي الأمير أندرو أسبوعا للطعن في قضية اعتداء جنسي

منحت المحكمة العليا في بريطانيا الفريق القانوني لدوق يورك، الأمير أندرو، مهلة سبعة أيام لتقديم استئناف ضد قرارها بالبدء في إخطاره رسميًا بقضية الاعتداء الجنسي المقامة ضده أمام إحدى المحاكم الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن المحكمة العليا قبلت أمس الأول الأربعاء طلبا تقدم به محامو فرجينيا جوفري للتواصل مع الأمير أندرو بشأن الدعوى القضائية ضد الأمير.

ومن المفترض أن الفريق القانوني للأمير أندرو سيستأنف ضد قرار المحكمة.

وتُقاضي جوفري الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، على خلفية مزاعم بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت في سن المراهقة.

وقالت جوفري في الدعوى المدنية إنها تسعى للحصول على تعويضات، لم تحددها، ولكن هناك تكهنات بأن المبلغ يمكن أن يصل إلى ملايين الدولارات.

وتزعم جوفري أنها كانت إحدى ضحايا الاتجار بالفتيات لأغراض الجنس من قبل مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين، وهو صديق سابق للأمير أندرو، الذي تقول إنه مارس الجنس معها وهي في الـ 17 من عمرها، أي أنها كانت قاصرا بموجب القانون الأمريكي.

ونفى الأمير أندرو هذه المزاعم بقوة.