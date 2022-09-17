موسكو: مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين في قصف أوكراني بوسط دونيتسك

أعلنت سلطات مدينة دونيتسك، اليوم السبت، مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين على الأحياء السكنية جراء قصف أوكراني على وسط المدينة، نفذ بصواريخ مدفعية غربية.

واتهم عمدة دونيتسك الكسي كوليمزين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، القوات الأوكرانية بقصف البنية التحتية وأحياء سكنية بوسط المدينة، مشيرا إلى العسكريين لا يتمركزون بتاتًا في تلك المناطق.

وأوضح كوليمزين، أنه تعرض للقصف حي فرشيفلسكي ومقر إدارته بوسط المدينة، وساحة لينين ومنطقة المسرح الدراماتيكي دون أي وجود عسكري روسي في تلك المناطق، كما تعرض حي بتروفسكي للقصف أيضا.