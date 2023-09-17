رئيسة وزراء إيطاليا: وقف عبور المهاجرين هو السبيل الوحيد

حثت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني على وقف وصول المهاجرين إلى أوروبا من شمال أفريقيا، وذلك خلال زيارتها لجزيرة لامبيدوسا.



وقالت ميلوني اليوم الأحد في حضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "السبيل الوحيد للتغلب على هذه المشكلة بصورة جدية هو وقف وصول المهاجرين بصورة غير قانونية".



وأوضحت أن مسألة التعامل مع الوضع تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي بأكمله.



وأضافت أنه على الجميع أن يسعى لتحقيق نفس الهدف والعمل نحو حلول جدية ومستدامة.



وكانت السلطات الإيطالية قد استقبلت أكثر من 5100 مهاجر في لامبيدوسا الأربعاء الماضي، مما دفع المجلس المحلي للإعلان عن حالة الطوارئ.



ويشار إلى أنه بسبب قربها من مدينة صفاقس التونسية، تعد لامبيدوسا منذ أعوام من أبرز مقاصد المهاجرين من شمال أفريقيا، الساعين للوصول للشواطئ الأوروبية.