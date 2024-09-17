مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة 14

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم العروض المسرحية للدورة 14 من المهرجان والمقام في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، دورة الفنان أحمد السقا، وتقام فعاليات المهرجان على مسارح الإسكندرية.

وتتشكل لجنة تحكيم العروض المسرحية للدورة 14 من المهرجان من المخرج الاسترالي فيليب ماخنزي "Philip Machenzie" رئيسًا، وعضوية كل من الكاتب المصري محمود جمال الحديني والكاتبة والمخرجة الفرنسية سيرين أشقر "Sirine Achkar" ومصمم المناظر المسرحية الأمريكي Robeastman Mullins ، والناقدة المصرية منار خالد، ومقررة اللجنة نادت عادل.

ويشارك في دورة هذا العام من المهرجان 16 عرضًا مسرحيًّا، منهم 4 عروض من مصر وهي "المطبخ" و"كاسبر" و"حيث لا يراني أحد" و"استدعاء ولي أمر".

والمهرجان تحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو، ويترأس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن، ويدير المهرجان الفنان أحمد سمير، ويترأس المهرجان شرفيًّا مؤسس المهرجان المخرج الدكتور جمال ياقوت.