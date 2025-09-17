ألمانيا: لم نقرر بعد موقفنا من العقوبات الأوروبية على إسرائيل

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، عن متحدث باسم الحكومة الألمانية، قوله: "نحن على علم بخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل لكن الحكومة لم تقرر موقفها بعد".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

ووفقا لبيان رسمي للاتحاد الاوروبي، ستركز العقوبات على "الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين" بالإضافة إلى تعليق بنود في اتفاقيات التجارة مع إسرائيل ، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كيا كالاس، أنه سيتم فرض عقوبات على إسرائيل، والتي قالت إنها ستركز على "الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين" وعلى تعليق البنود التجارية.

وفي منشور على منصة "إكس"، كتبت كاليس: "إن تعليق الاعتمادات التجارية وفرض العقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين سيشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء هذه الحرب".