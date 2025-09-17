شهدت أسواق محافظة دمياط، استقرارًا في أسعار الدواجن بجميع أنواعها، سواء في البورصة أو الأسواق المحلية، إذ واصلت الأسعار ثباتها عند المستويات التي سجلتها أمس، وفق ما أكدته بورصة الدواجن.

وأوضح تامر أباظة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ومستشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط لقطاع الدواجن، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن السوق يشهد إنتاج كافٍ من المزارع ليتوافق مع الطلب المحلي، ما يقلل الضغط على الأسعار، وثبات أسعار العلف يعتبر من أهم العوامل لاستقرار الأسعار، فهو العنصر الأكبر في تكلفة تربية الدواجن، وهناك جهود حكومية ومبادرات من الغرف التجارية والرقابية؛ لضبط مضاربات التجار ولمنع الارتفاعات الغير مبررة.

وبلغ سعر الكيلو من الدجاج الأبيض 66 جنيهًا، بدون تقطيعه وتنظيفه، وكيلو الدجاج الأحمر بـ110 جنيهات، بدون تقطيعه وتنظيفه، والبلدي 115 جنيهًا بدون تنظيفه وتقطيعه.

في حين تراوحت أسعار البط ما بين 100 و170 جنيهًا حسب النوع، وسجلت أسعار السمان 27.5 جنيه للواحدة، والأرانب 105 جنيهات للكيلو بدون سلخه وتنظيفه.

وفيما يخص أجزاء الدواجن، بلغ سعر الكيلو من الأوراك 80 جنيهًا، والصدور المخلية 175 جنيهًا، والكبد والقوانص 90 جنيهًا، والكبدة 80 جنيهًا، والأجنحة 55 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الشاورما 90 جنيهًا للكيلو، والشيش طاووق 160 جنيهًا للكيلو.

وواصلت أسعار البيض، استقرارها داخل أسواق دمياط، إذ سجلت كرتونة البيض البلدي 160 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 148 جنيهًا، في حين سجلت كرتونة البيض الأحمر 154 جنيهًا، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

